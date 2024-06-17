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        Haberler Dünya Los Angeles'ta çıkan orman yangını hızla yayıldı: 1200 kişi tahliye edildi! | Dış Haberler

        Los Angeles'ta çıkan orman yangını hızla yayıldı: 1200 kişi tahliye edildi!

        ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kenti yakınlarında çıkan orman yangınının hızla yayılması sonucu, 1200 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:03 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:03
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        California İtfaiyesince yapılan açıklamada, Los Angeles kenti yakınlarında çıkan orman yangınının 12 bin dönümden fazla bir alana yayıldığı belirtildi.

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        Yangının etkilediği yerleşim bölgelerindeki 1200 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangının yayıldığı alanlarda hazır bulunduğu kaydedildi.

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        Yangının çıkma nedenine dair açıklama yapılmadı.

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        Bu arada açıklamada, yüksek hava sıcaklığı ve düşük nem oranının devam edeceği ifade edilerek, olası yeni tahliye kararlarının alınabileceğine ilişkin halka uyarıda bulunuldu.

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        Los Angeles Ulusal Meteoroloji Servisince de rüzgar ve nemin yüksek olması sebebiyle "kırmızı uyarı" verildi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #orman yangını
        #Los Angeles
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