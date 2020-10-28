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HaberlerEnerji
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LPG ithalatı ağustosta yüzde 3,2 azaldı

Türkiye, ağustosta 322 bin 62 ton LPG ithal etti.  LPG üretimi, bu dönemde yüzde 9,6 azalışla 93 bin 811 tona geriledi. En çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Norveç, İspanya, Hırvatistan, Mısır ile Santa Kitts ve Nevis oldu.

LPG ithalatı ağustosta yüzde 3,2 azaldı
AA

Türkiye'nin LPG ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak 322 bin 62 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Norveç, İspanya, Hırvatistan, Mısır ile Santa Kitts ve Nevis oldu.

LPG ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,2 azalarak 322 bin 62 tona geriledi.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 39,3 azaldı ve 2 bin 332 tondan 1414 tona düştü. İhracat, Yunanistan ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

LPG üretimi de ağustosta yüzde 9,6 azalışla 93 bin 811 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ağustosta 334 bin 766 ton otogaz, 66 bin 521 ton tüplü LPG ve 6 bin 204 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, ağustosta toplam LPG satışı yaklaşık 407 bin 491 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 12,4, otogaz satışı yüzde 5,7 ve tüplü LPG satışı yüzde 4,1, azaldı. İç piyasada LPG satışları da yüzde 5,5 düştü.

Söz konusu ayda, yüzde 82,2 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile tüplü LPG, yüzde 1,5 ile dökme LPG izledi.

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