Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Haziran ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Norveç, Rusya, Kazakistan, İngiltere, Libya ve Santa Kitts&Nevis oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı haziranda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,8 artışla 325 bin 734 tona ulaştı.Haziranda rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,9 azalarak bin 261 tona indi. En çok ihracat sırasıyla Suriye, İsviçre ve Türkiye Serbest Bölge'ye yapıldı. Aynı dönemde LPG üretimi ise yüzde 7,3 azalışla 86 bin 195 ton oldu.

OTOGAZ SATIŞINDA ARTIŞ

Haziranda tüplü LPG satışı yüzde 6,5 ve dökme LPG satışı yüzde 36,3 azalırken, otogaz satışlarında yüzde 12,3 artış görüldü. Dağıtıcı lisansı sahiplerince haziranda 66 bin 671 ton tüplü LPG, 7 bin 120 ton dökme LPG ve 304 bin 353 ton otogaz satışı yapıldı. LPG pazarında yüzde 80,5 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 17,6 ile tüplü, yüzde 1,9 ile de dökme LPG izledi.





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