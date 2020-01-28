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HaberlerEnerji

LPG ithalatı kasımda azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,75 azalarak 236 bin 63 tona geriledi

LPG ithalatı
AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kasım ayına ilişkin LPG piyasası sektör raporuna göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Norveç, İngiltere, Libya, Hollanda, Santa Kitts ve Nevis ile Rusya oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,75 azalarak 236 bin 63 tona indi.

Kasımda, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı yüzde 1152,66 artarak 17 bin 220 tona çıktı. İhracat, İsviçre, Mısır, KKTC, Yunanistan ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 32,60 artarak 86 bin 214 tona çıktı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince 273 bin 247 ton otogaz, 57 bin 864 ton tüplü LPG ve 7 bin 771 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, toplamda yaklaşık 338 bin 882 ton LPG satışı gerçekleşti.

LPG SATIŞI ARTTI

Tüplü LPG satışı geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 0,57, dökme LPG satışı yüzde 18,90 azalırken, otogaz satışı ise yüzde 9,61 arttı. Böylece iç piyasada LPG satışlarında toplamda yüzde 6,88'lik artış gerçekleşti.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 80,63 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 17,08 ile tüplü LPG, yüzde 2,29 ile de dökme LPG izledi.

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