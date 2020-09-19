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LPG'li araçlar Türkiye'de uygulanan kapalı otopark yasağı nedeniyle bir süredir diğer araç gruplarına göre dezavantajlı konumdaydı.

Geçtiğimiz yıl yeniden düzenleneceği açıklanan ve LPG'li araçların kapalı otoparklara girmesini engelleyen 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'teki değişiklik Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından duyuruldu.

Bakan Kurum, muayeneleri yapılan LPG'li araçların, AVM otoparklarına girebileceklerine yönelik açıklamada bulunarak, LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceklerini belirtti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü, Türkiye İstatistik Kurulu (TÜİK) verilerine göre trafiğe kayıtlı 4 milyon 770 bin LPG'li araç bulunduğuna dikkat çekti.

Örücü, "LPG'li araçlar Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen 'ECR 67.01' standardına uygun ekipmanlarla donatılıyor. Bu nedenle AB üyesi ülkelerde LPG'li araçların 'LPG yakıtını kullandıklarını belirten' etiket taşıma zorunluluğu yok. Kapalı otopark yasağı ise uzun yıllar önce iptal edildi. AB ile aynı standartlarda ekipman ve yeterliliğe sahip olan 4 milyon 770 bin LPG'li araç sahibinin ise tek beklentisi kapalı otopark yönetmeliğinin değiştirilerek, kapalı otoparkların LPG'li araçlar için uygun hale getirilmesi" şeklinde konuştu.

'GAZ ÇIKIŞ OTOTMATİK KAPANIYOR'

LPG dönüşüm sistemlerinde uygulanan 'ECR 67.01' standardının güvenlik özelliklerini anlatan Kadir Örücü, "LPG'li araçlarda kullanılan ekipmanlar her türlü testten geçirilmiş onaylı ürünlerden oluşmaktadır. Tank üzerinde bulunan çoklu valf, tanktan gaz çıkışını kontrol eder. Bu çoklu valfin üzerinde, çıkış borularının bir kaza sonucu kopup kırılması sonucunda gaz akışını otomatik olarak durduran aşırı akım valfleri mevcuttur. Ayrıca aracın kontağı kapatıldığında elektrikli bir valf otomatik olarak gaz çıkışını kapatarak güvenliğini sağlamaktadır" dedi.

LPG'li araçların sızdırmazlık önlemlerinin hem montajı gerçekleştiren firmaların yetkili teknik mühendisleri hem de TÜV-TÜRK tarafından kontrol edildiğini belirten Örücü, LPG yakıt tanklarının çalışma basıncının çok üzerinde olan 67.5 bar patlama basıncına uygun olacak şekilde 3 milimetrelik 'DIN EN 10120' çelik sac malzemeden üretildiğinin altını çizdi.