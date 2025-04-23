Lucas Torreira'dan kariyer rekoru!
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira kariyerinde en çok gol katkısı verdiği sezonu yaşıyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon 11 gole katkı verdi.
Giriş: 23.04.2025 - 09:49 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:49
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira bu sezon savunma katkısının dışında hücuma verdiği katkıyla da ön plana çıkıyor.
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29 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerindeki en fazla gole katkı yaptığı yılı yaşıyor.
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Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ağlarını havalandıran Torreira, bu sezon 4. golüne ulaştı.