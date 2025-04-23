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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira'dan kariyer rekoru! - Galatasaray Haberleri

        Lucas Torreira'dan kariyer rekoru!

        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira kariyerinde en çok gol katkısı verdiği sezonu yaşıyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon 11 gole katkı verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 09:49 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:49
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        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira bu sezon savunma katkısının dışında hücuma verdiği katkıyla da ön plana çıkıyor.

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        29 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerindeki en fazla gole katkı yaptığı yılı yaşıyor.

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        Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ağlarını havalandıran Torreira, bu sezon 4. golüne ulaştı.

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        Uruguaylı futbolcu ayrıca bu sezon 7 asistlik katkı da sağladı. Torreira bu sezon 2 gol daha atması halinde kariyerinde en çok gol attığı sezonu da yaşayacak.

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        2028'e kadar yeni sözleşme imzalanan oyuncu, Sarı-Kırmızılı takıma performansı ile büyük katkı veriyor.

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