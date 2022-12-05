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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lucas Torreira olayının perde arkası

Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon euroya Arsenal'dan kadrosuna kattığı Lucas Torreira hakkında manajeri Pablo Bentancur'dan çarpıcı açıklamalar gelirken perde arkasına Habertürk ulaştı. İşte Lucas Torreira'nın menajerinin sözleri ve Torreira gerçekleri...

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  • Lucas Torreira olayının perde arkası

    Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, ''Torreira sezonu Galatasaray'da bitirip, sonra İtalya'ya dönmeyi planlıyor.'' dedi.
  • Lucas Torreira olayının perde arkası

    İtalyan futbolunu sevdiği düşünüldüğünde, onu Serie A'da görmek zor olmayacak. Birkaç İtalyan kulübüyle konuştum.'' açıklaması sarı kırmızılı camiada şaşkınlık yaratmıştı. Olayın perde arkasında neler yaşandığına Habertürk ulaştı.
  • Lucas Torreira olayının perde arkası

    Ülkesinin Milli takımıyla 2022 Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan Uruguaylı futbolcu büyük üzüntü yaşadı.
  • Lucas Torreira olayının perde arkası

    Uruguay'ın gruplarda elenmesi sonrası hayal kırıklığına uğrayan Lucas Torreira, Matias Vecino'nun tercih edilmesinden dolayı mutsuz.
  • Lucas Torreira olayının perde arkası

    Torreira Uruguay Milli takımı'nda yeniden oynamak için göz önünde olan bir lig'e transfer olmayı hedefliyor. 
  • Lucas Torreira olayının perde arkası

    26 yaşındaki oyuncu bu yüzden önümüzdeki yaz İtalya Serie A'ya gitmek amacında.
  • Lucas Torreira olayının perde arkası

    Menajeri de çalışmalara başladı. Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den aldığı Lucas Torreira'yı 15 milyon Euro'dan aşağı bir rakama satmayı düşünmediği öğrenildi.
  • Lucas Torreira olayının perde arkası

    NELER YAŞANDI?

    Galatasaray'ın sezon başındaki en flaş transferlerinden biri olan Lucas Torreira hakkında manejeri Pablo Bentancur'dan bir açıklama geldi. 
  • Lucas Torreira olayının perde arkası

    Bentancur, Uruguaylı yıldızın sezon sonu Galatasaray'dan ayrılmak istediğini söyledi. 

    Bentancur İtalya basınına verdiği röportajda, ''"Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor.'' ifadelerini kullanmıştı. 

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