Ludogorets: 2 - Karabağ: 7 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanş maçında ilk maçı 2-1 kazanan Ludogorets ile Karabağ karşı karşıya geldi. Huvepharna Arena'da oynanan ve uzatmalara giden maçı Karabağ 7-2 kazandı.

Karşılaşma gollerle başladı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Karabağ, Juninnho ile öne geçti. Ludogorets bu gole hemen cevap verdi. Bulgar ekibinde Kwadwo Duan, 13 ve penaltıdan 23. dakikalarda attığı gollerle takımını öne geçirdi.

Herkes ilk yarı Ludogorets'in üstünlüğü ile bitecek derken Karabağ'da 45+2'de sahneye çıkan Yassine Benzia ve 45+6'da Erickson Andrade takımını devre arasına 3-2 önde götürdü.

İkinci yarı karşılıklı ataklar ile geçse de 2-1'in rövanşında Karabağ 3-2'lik üstünlükle maçı uzatmaya taşıdı.

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