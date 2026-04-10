        Lufthansa'da 1 günlük grev - İş-Yaşam Haberleri

        Lufthansa'da 1 günlük grev

        Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan kabin personeli, çalışma koşulları ve ücret anlaşmazlığı nedeniyle 10 Nisan Cuma günü 1 günlük greve gidecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Lufthansa'da 1 günlük grev

        Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikasından yapılan açıklamaya göre, ana marka Lufthansa ile bölgesel yan kuruluşu Cityline'da çalışan kabin görevlileri, devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle greve gidecek.

        Grev, 10 Nisan Cuma günü yerel saatle 00.01'de başlayıp 22.00'de sona erecek (TSİ 01.00-23.00). Grevden özellikle Lufthansa'nın ana merkezleri olan Frankfurt ve Münih havalimanlarından yapılacak tüm kalkışların etkilenmesi bekleniyor.

        Cityline kabin personelinin de Almanya genelindeki 9 havalimanında iş bırakacağı duyuruldu.

        "SORUMLULUK, LUFTHANSA YÖNETİMİNDEDİR"

        UFO sendikası yetkilileri, yaklaşık 19 bin kabin görevlisinin çalışma koşulları ve operasyonları kademeli olarak durdurulacak olan Cityline'ın 800 çalışanı için hazırlanan tazminat paketine ilişkin müzakerelerin sonuçsuz kaldığını belirtti.

        UFO Başkanı Joachim Vazquez Bürger, "Bu durum (grev) önlenebilirdi. Sorumluluk, şimdiye kadar müzakereye uygun bir teklif dahi sunamayan Lufthansa yönetimindedir" ifadesini kullandı.

        Sendikanın talepleri arasında vardiya planlamasında öngörülebilirlik ve daha uzun ihbar süreleri de yer alıyor.

        LUFTHANSA, GREVİ ÖLÇÜSÜZ BULDU

        Lufthansa Sözcüsü Martin Leutke, grevi "ölçüsüz ve çok kısa süreli bir bildirim" olarak nitelendirerek, yolculardan özür diledi ve sendikayı müzakere masasına dönmeye çağırdı.

        Alman şirket, seyahat edecek yolcuların uçuş durumlarını kontrol etmelerini tavsiye etti.

        Cuma günü planlan grev, "Lufthansa'da son 2 ayda yaşanan 3. büyük iş bırakma eylemi" olacak.

        Şubat ve martta hem kabin personelinin hem de pilotların katıldığı grevler nedeniyle binlerce uçuş iptal edilmişti.

