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Almanya, havayolu şirketi Lufthansa'ya , veto hakkına sahip azınlık hissesi ve denetleme kurulunda bir veya iki sandalye karşılığında, yaklaşık 9 milyar euro değerinde ($9.74 milyar) yardım paketi sağlama konusunda anlaştı.

Business Insider haber sitesinin kaynaklara dayandırdığı haberde hükümet temsilcilerinin ve havayolu şirketinin dün ana

noktalar üzerine anlaştığı ancak CEO Carsten Spohr'ın görüşmelerde resmi olarak yer almadığı ifade edildi. Habere göre Spohr resmi olarak anlaşmaya Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile varmak istedi.

Alman hükümeti ve Lufthansa henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Lufthansa koronavirüs krizi nedeniyle neredeyse tüm uçaklarını indirmek zorunda kalmıştı.