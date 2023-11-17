Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Luis Diaz golleri sonrası gözyaşlarını tutamadı: Babasına kavuşmuştu - Futbol Haberleri

        Luis Diaz golleri sonrası gözyaşlarını tutamadı: Babasına kavuşmuştu

        Luis Diaz, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 5. haftasında Kolombiya'yı Brezilya karşısında galibiyete taşırken gollerinden sonra duygusal anlar yaşadı. Geçen günlerde babası kaçırılan ve sonrasında bulunan Kolombiyalı yıldız gollerini babasına armağan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 11:36 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 5. haftasında Kolombiya, geriye düştüğü mücadelede, konuk ettiği Brezilya'yı 75. ve 79. dakikalarda Luis Diaz'ın fileleri havalandırmasıyla 2-1 mağlup etti.

        2

        Babası silahlı grup tarafından kaçırılan ve geçen hafta serbest bırakılan Luis Diaz, attığı golleri tribünde oturan babasına armağan etti.

        3

        El Tiempo internet sitesinde çıkan habere göre, 28 Ekim'de ELN tarafından kaçırıldığı duyurulan Luis Manuel Diaz, Cesar yönetim bölgesine bağlı Valledupar kenti kırsalında aracılara teslim edilmişti.

        4

        Silah isyancı örgüt ELN, Diaz'ı, Ombudsmanlık Ofisi, Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden oluşan bir insani heyete teslim etmişti.

        5

        Diaz, askeri helikopterle ailesinin yaşadığı La Guajira yönetim bölgesine götürülmüştü.

        6

        Haberi alan Diaz'ın aile mensupları ve komşuları büyük sevinç yaşamıştı.

        7

        Luis Diaz, yaşananlar nedeniyle Liverpool'un ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-0 yendiği lig maçında, kadroda yer almamıştı.

        8

        Kolombiya hükümeti ile ELN arasında uzun süren barış müzakerelerinin ardından Küba'nın başkenti Havana'da ateşkes anlaşması imzalanmış ve anlaşma 3 Ağustos'tan itibaren resmen başlamıştı.

        9

        Anlaşmaya göre ELN mensuplarının hiçbir şekilde insan kaçırma eylemine girişmemesi gerekiyordu.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        TIR'ın öğrenci servisine çarpmasını önledi!
        TIR'ın öğrenci servisine çarpmasını önledi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Enflasyon beklentisinde düşüş
        Enflasyon beklentisinde düşüş
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
        Brest'in Locko inadı sürüyor!
        Brest'in Locko inadı sürüyor!
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?