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        Haberler Spor Basketbol NBA Luka Doncic son saniyede galibiyeti getirdi! - Basketbol Haberleri

        Luka Doncic son saniyede galibiyeti getirdi!

        NBA'de Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u 109-108 yenerek Batı Konferansı finali serisinde 2-0 öne geçti. Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in maçın bitimine 3 saniye kala attığı üç sayılık basketle Timberwolves'u tek sayı farkla yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 10:25 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:25
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        Doncic son saniyede galibiyeti getirdi!
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 109-108 yenerek seride 2-0 öne geçti.

        Batı Konferansı finali ikinci maçında Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in maçın bitimine 3 saniye kala attığı üç sayılık basketle Timberwolves'u tek sayı farkla yendi.

        Mavericks'te Luka Doncic 32 sayı, 13 asist, 10 ribaunt ile "Triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Takım arkadaşı Kyrie Irving ise 20 sayı attı.

        Timberwolves'ta Naz Reid'in 23 sayı ve Anthony Edwards'ın 21 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

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