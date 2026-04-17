        Haberler Kültür-Sanat Müzik Luka Šulić ilk defa İstanbul’da

        Luka Šulić ilk defa İstanbul’da

        2Cellos ile dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Luka Šulić, "Life Tour" kapsamında 27 Kasım 2026'da Zorlu PSM'de Türkiye'de ilk kez müzikseverlerle buluşacak

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 13:34 Güncelleme:
        Luka Šulić ilk defa İstanbul'da

        2Cellos ile dünya çapında büyük başarılara imza atan Luka Šulić, solo kariyerinde ortaya koyduğu güçlü yorumuyla uluslararası müzik sahnesinin en etkileyici isimleri arasında yer alıyor. Klasik müzik geleneğini modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan sanatçı, kendine özgü tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor.

        Teknik ustalığı ve sahnedeki yüksek enerjisiyle her performansında dinleyiciyi müziğin içine çeken Šulić, 27 Kasım akşamı Zorlu PSM’de gerçekleşecek bu özel konserde izleyiciye güçlü ve etkileyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

        Wigmore Hall, Concertgebouw Amsterdam ve Viyana Musikverein gibi dünyanın en prestijli salonlarında sahne alan Šulić, The New York Times tarafından “klasik crossover’ın zaferi” olarak tanımlanan performanslarıyla dikkat çekiyor. Sir Elton John gibi efsane isimlerle aynı sahneyi paylaşan sanatçı, arena ve stadyum konserlerinde milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

        Sanatsal üretiminde besteci ve aranjör kimliğiyle de öne çıkan Luka Šulić, derinlikli yaylı orkestrasyonları ve güçlü duygusal anlatımıyla müziğinde geniş bir ilham yelpazesi sunuyor. Beethoven’dan çağdaş pop prodüksiyonlarına uzanan bu yaklaşım, klasik müziği günümüz dinleyicisiyle buluşturan güçlü bir köprü kuruyor.

        2019 yılında yayımlanan “Vivaldi Four Seasons” albümüyle ABD Klasik Albümler listesinde 1 numaraya yükselen sanatçı, uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılar ve erken yaşta başlayan müzik eğitimiyle de kariyerini sağlam temeller üzerine inşa etti.

        Konserin biletleri biletinial.com.tr, biletix.com.tr, passo.com.tr ve bubilet.com.tr’de satışa çıktı.

