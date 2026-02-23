Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Lüküs Hayat' Bursa'dan geliyor

        'Lüküs Hayat' Bursa'dan geliyor

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nu Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında konuk ediyor. Bu buluşma çerçevesinde 'Lüküs Hayat' 25-28 Şubat tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, 3-4 Mart tarihleri arasında Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde seyredilebilecek

        Giriş: 23.02.2026 - 13:08
        'Lüküs Hayat' Bursa'dan geliyor

        Cumhuriyet tarihimizin en köklü ve sevilen eserlerinden biri olan, nesilleri kahkahaya boğan Lüküs Hayat, yepyeni bir prodüksiyonla İstanbullu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İlk kez 1933 yılında sahnelenen ve aradan geçen onlarca yıla rağmen güncelliğini yitirmeyen bu eşsiz eser, modern dokunuşlarla geçmişin büyüsünü günümüze taşıyor.

        Cemal Reşit Rey, Ekrem Reşit Rey’in yazdığı, Oğuz Utku Güneş, Arzu Daştan Mutlu, Gökçe Işıl Tuna’nın temaşa metnini yazdığı, Oğuz Utku Güneş’in yönettiği oyunda Ayşe Gülerman, Adem Mülazim, Ayşe Güreşci, Batuhan Pamukçu, Barış Ayas, Duygu Yakasız, Ayşe Elif Kesoğlu, Hande Ağaoğlu, İbrahim Ersoylu, Mehmet Yıldırım, Mesut Özsoy, Mert Çifci, Peker Sabuncu, Sibel Curciali, Sultan Ahmet Çakır, Zeynep Çelik Küreş rol alıyor.

        Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na konuk olacak Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Lüküs Hayat'la İstanbul seyircisiyle buluşacak. 'Lüküs Hayat' 25-28 Şubat tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, 3-4 Mart tarihleri arasında Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde seyredilebilecek...

        #Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu
        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Lüküs Hayat
        #tiyatro
