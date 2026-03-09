Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ilk Bist işlem tarihine döndü. 12,5 TL hisse fiyatına sahip şirket 120 milyon lot dağıttı. Şimdi ise şirketin yüzde 36.36'lık kısmı borsada arz olmak için bekliyor. İşte, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ne zaman işlem görmeye başlayacak?