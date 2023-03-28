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Haberler Sağlık LYM Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? LYM Düşüklüğü Belirtileri
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LYM nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı? LYM düşüklüğü belirtileri

LYM, kemik iliğinde üretilir ve lenf dokusunda bulunur. Vücudu bakteri, virüs, kanser gibi yabancı maddelere karşı savunur. Peki sağlıklı bir vücutta LYM normal değeri kaç olmalı? LYM düşüklüğü belirtileri nedir? LYM düşüklüğü kanser belirtisi mi? İşte LYM ile ilgili merak edilenler…

LYM Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? LYM Düşüklüğü Belirtileri
HABERTURK.COM

LYM, lenfositleri ifade eden bir kısaltmadır. Lenfositler, beyaz kan hücrelerinin (lökositlerin) önemli bir alt grubudur ve bağışıklık sisteminin temel bileşenlerindendir. Lenfositler, vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı korumak için antijenlere karşı savunma yaparlar. Vücut için temel savunma mekanizmalarında olan LYM hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? LYM neden olur ve normal değeri kaç olmalı? LYM düşüklüğü belirtileri nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

LYM Nedir?

LYM, lenfositleri temsil eder ve bağışıklık sisteminin önemli bir bileşenidir. LYM düşüklüğü veya lenfopeni, vücuttaki lenfosit sayısının anormal derecede düşük olması durumudur. Lenfopeni, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, kemoterapi ve radyasyon tedavisi, immün yetmezlik durumları, uzun süreli steroid kullanımı ve kronik stres gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. LYM düşüklüğü, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale gelmeye neden olabilir.

LYM Normal Değeri Kaç Olmalı?

LYM değerleri, genellikle tam kan sayımı (CBC) testinde lökosit (beyaz kan hücresi) yüzdesi olarak rapor edilir. Normal LYM değeri, genellikle lökositlerin yüzde 20 ile yüzde 40 arasında olması beklenir. Ancak, yaşa ve cinsiyete bağlı olarak normal aralıklar değişebilir. Mutlak lenfosit sayısı (ALC) olarak ifade edilen bir başka değer, 1000 ila 4800 lenfosit/mcL arasında olmalıdır.

LYM Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

LYM düşüklüğü, bazı kanser türleriyle ilişkili olabilecek bir durum olsa da tek başına kanser teşhisi için yeterli değildir. LYM düşüklüğü, bağışıklık sisteminde zayıflığa işaret edebilir ve bu durum, bazı kanser türlerine, özellikle lenfoma ve lösemi gibi kan kanserlerine bağlı olabilir. Bununla birlikte, LYM düşüklüğünün kesin nedenini belirlemek için ek testler ve değerlendirmeler gereklidir.

LYM Düşüklüğü

LYM düşüklüğü, lenfosit sayısının normalden daha düşük olduğunu gösterir. Bu durum, lenfopeni olarak adlandırılır ve bağışıklık sisteminde zayıflığa işaret edebilir. LYM düşüklüğü, enfeksiyonlara, otoimmün hastalıklara, kansere veya bağışıklık sistemini etkileyen diğer durumlara bağlı olabilir.

LYM Düşüklüğü Belirtileri

LYM düşüklüğü belirtileri, bağışıklık sisteminde zayıflık ve enfeksiyonlara duyarlılıkla ilişkilidir. Bu belirtiler şunları içerebilir:

  • Sık enfeksiyonlar
  • Ateş
  • Yorgunluk
  • Enfeksiyonların şiddetli seyretmesi
  • Enfeksiyonların uzun süre iyileşmemesi

LYM Düşüklüğü Neden Olur?

LYM düşüklüğünün nedenleri şunları içerebilir:

  • Viral enfeksiyonlar (ör. HIV, hepatit)
  • Otoimmün hastalıklar (ör. lupus, romatoid artrit)
  • Kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi kanser tedavileri
  • İmmün yetmezlik sendromları (ör. Di George sendromu)
  • Kortikosteroidler ve diğer bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar
  • Kemik iliği hastalıkları veya hasarı (ör. aplastik anemi, miyelodisplastik sendrom)
  • Böbrek ve karaciğer hastalıkları

LYM Düşüklüğü Ne Demek?

LYM düşüklüğü, vücudun bağışıklık sistemi hücrelerinden olan lenfositlerin sayısının normalin altında olduğunu gösterir. Lenfopeni olarak da adlandırılan bu durum, bağışıklık sisteminde zayıflığa ve enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale gelmeye neden olabilir. LYM düşüklüğünün nedeni, altta yatan sağlık sorunlarına, yaşam tarzı faktörlerine veya kullanılan ilaçlara bağlı olarak değişebilir. LYM düşüklüğü tanısı alan kişilerin, doktorlarıyla birlikte altta yatan nedenleri belirlemeye ve uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmeye çalışmaları önemlidir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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