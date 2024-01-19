Lynne Marta evinde ölü bulundu

'Charlie'nin Melekleri', 'Starsky & Hutch', 'Law & Order' gibi dizilerin yanı sıra sinemada dans devrimi yaratan 'Footloose'un da yıldızı olan Lynne Marta'dan acı haber geldi.

"YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ"

Arkadaşı Joan Sobel ise üzüntüsünü; "Bugün güzel bir ışığı kaybettik. Arkadaşım Lynne Marta, iyi mücadelesini kaybetti. Olağanüstü yetenekli bir oyuncu ve sesi meleklerin sesi olan güzel bir şarkıcıydı. Hem insan hem de kürklü arkadaşlarına tapan sevgili bir kalp. Onu çok özleyeceğim" şeklinde dile getirdi.

Fotoğraflar: Instagram