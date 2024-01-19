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        Haberler Dünyadan Lynne Marta evinde ölü bulundu - Magazin haberleri

        Lynne Marta evinde ölü bulundu

        Bir süredir kanserle mücadele eden Lynne Marta, vefat etti. Marta'nın Los Angeles'taki evinde ölü olarak bulunduğu aktarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 09:09 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:10
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        Evinde ölü bulundu
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        'Charlie'nin Melekleri', 'Starsky & Hutch', 'Law & Order' gibi dizilerin yanı sıra sinemada dans devrimi yaratan 'Footloose'un da yıldızı olan Lynne Marta'dan acı haber geldi.

        EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

        Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü oyuncunun, Los Angeles'taki evinde ölü bulunduğu belirtildi. 78 yaşında hayata veda eden Marta'nın vefatını yakın arkadaşı Chris Saint-Hillarie duyurdu.

        "YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ"

        Arkadaşı Joan Sobel ise üzüntüsünü; "Bugün güzel bir ışığı kaybettik. Arkadaşım Lynne Marta, iyi mücadelesini kaybetti. Olağanüstü yetenekli bir oyuncu ve sesi meleklerin sesi olan güzel bir şarkıcıydı. Hem insan hem de kürklü arkadaşlarına tapan sevgili bir kalp. Onu çok özleyeceğim" şeklinde dile getirdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Lynne Marta
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