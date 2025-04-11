Lyon - Manchester United maçında kazanan yok: İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile Manchester United 2-2 berabere kaldı. Manchester United kalecisi Andre Onana, Lyon deplasmanında yine hatayla gol yedi ve maça damga vurdu. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin diğer sonuçları...

Ajanslar Giriş: 11.04.2025 - 00:31 Güncelleme: 11.04.2025 - 00:31 facebook

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