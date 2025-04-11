Lyon - Manchester United maçında kazanan yok: İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile Manchester United 2-2 berabere kaldı. Manchester United kalecisi Andre Onana, Lyon deplasmanında yine hatayla gol yedi ve maça damga vurdu. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin diğer sonuçları...
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında 4 karşılaşma sona erdi.
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers, sahasında Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin 13. dakikasında Robin Pröpper'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, 68 dakika görev yaptı. Konuk ekipte Alex Berenguer, 82. dakikada penaltı kaçırdı.
Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un 90+1. dakikada oyuna girdiği Eintracht Frankfurt, Tottenham'a konuk olduğu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Milli kaleci Altay Bayındır'ın yedek beklediği Manchester United ise Olimpik Lyon deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle 2-2'lik eşitliğe razı oldu.
ANDRE ONANA'DAN YİNE HATA
Manchester United kalecisi Andre Onana, Lyon deplasmanında yine hatayla gol yedi. Karşılaşmanın 25. dakikasında Almada'nın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Onana, bu topla müdahale etmekte geç kaldı ve top ağlara gitti.
Onana, ikinci gol öncesi de ilk şutta topu kontrol edemedi ve Cherki dönen topu tamamlayıp takımına beraberliği getirdi.
Karşılaşmaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Bodo/Glimt (Norveç)-Lazio (İtalya): 2-0
Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-1
Olimpik Lyon (Fransa)-Manchester United (İngiltere): 2-2
Rangers (İskoçya)-Athletic Bilbao (İspanya): 0-0