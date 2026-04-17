Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Lyrid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün olacak? 2026 Lyrid meteor yağmuru Türkiye'den gözükecek mi?

        Lyrid meteor yağmuru ne zaman? 2026 Lyrid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

        Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Lyrid meteor yağmuru için geri sayım sürüyor. Her yıl nisan ayında gözlemlenen bu etkileyici doğa olayı, bu yıl da gece gökyüzünü izlemek isteyenlere büyüleyici anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, Lyrid meteor yağmuru ne zaman ve hangi saatlerde izlenebilir? Türkiye'den gözlemlenmesi mümkün mü? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 01:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Nisan ayının dikkat çeken gök olaylarından biri olan Lyrid meteor yağmuru, 2026 yılında da gökyüzü tutkunlarına görsel bir şölen sunacak. Bu doğa olayını izlemek isteyenler ise “Lyrid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?” sorusuna yanıt arıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da meteor yağmurunun Nisan ortalarında başlayıp ay sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Peki, Lyrid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün izlenecek, Türkiye’den görülebilecek mi? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        2

        LYRID METEOR YAĞMURU NEDİR?

        Lyrid (Çalgı) meteor yağmuru, her yıl Nisan ayında gerçekleşen en eski ve bilinen meteor yağmurlarından biridir. Adını, gökyüzünde meteorların çıkıyormuş gibi göründüğü Lyra (Türkçede “Çalgı”) takımyıldızından alır. Bu meteor yağmuru, C/1861 G1 Thatcher adlı bir kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz parçacıklarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşur. Bu parçacıklar atmosfere yüksek hızla girerken yanar ve gökyüzünde “kayan yıldız” olarak gördüğümüz ışık izlerini oluşturur.

        3

        LYRID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, HANGİ GÜN OLACAK?

        Her yıl 16–25 Nisan tarihleri arasında gözlemlenen Lyrid meteor yağmuru, 2026 yılında en yoğun zirvesine 22 Nisan’ı 23 Nisan’a bağlayan gece ulaşacak. Bu dönemde gökyüzünde daha sık meteor geçişleri görülmesi bekleniyor.

        4

        LYRID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        Lyrid meteor yağmuru, Türkiye’nin birçok noktasından gözlemlenebilen gökyüzü olayları arasında yer alıyor. Ancak en net görüntüler, ışık kirliliğinin az olduğu alanlarda elde ediliyor. Bu nedenle şehir merkezlerinden uzak, açık ve yüksek bölgeler gözlem için daha elverişli şartlar sağlıyor.

        Bu doğrultuda Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz’in yüksek kesimleri, meteor yağmurunu izlemek isteyenler için en uygun bölgeler arasında gösteriliyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Hatay’da çifte cinayet
        Hatay’da çifte cinayet
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Güneşte bahar gölgede kış
        Güneşte bahar gölgede kış
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"