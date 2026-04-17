Lyrid meteor yağmuru ne zaman? 2026 Lyrid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?
Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Lyrid meteor yağmuru için geri sayım sürüyor. Her yıl nisan ayında gözlemlenen bu etkileyici doğa olayı, bu yıl da gece gökyüzünü izlemek isteyenlere büyüleyici anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, Lyrid meteor yağmuru ne zaman ve hangi saatlerde izlenebilir? Türkiye'den gözlemlenmesi mümkün mü? İşte tüm detaylar…
Nisan ayının dikkat çeken gök olaylarından biri olan Lyrid meteor yağmuru, 2026 yılında da gökyüzü tutkunlarına görsel bir şölen sunacak. Bu doğa olayını izlemek isteyenler ise “Lyrid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?” sorusuna yanıt arıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da meteor yağmurunun Nisan ortalarında başlayıp ay sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Peki, Lyrid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün izlenecek, Türkiye’den görülebilecek mi? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
LYRID METEOR YAĞMURU NEDİR?
Lyrid (Çalgı) meteor yağmuru, her yıl Nisan ayında gerçekleşen en eski ve bilinen meteor yağmurlarından biridir. Adını, gökyüzünde meteorların çıkıyormuş gibi göründüğü Lyra (Türkçede “Çalgı”) takımyıldızından alır. Bu meteor yağmuru, C/1861 G1 Thatcher adlı bir kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz parçacıklarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşur. Bu parçacıklar atmosfere yüksek hızla girerken yanar ve gökyüzünde “kayan yıldız” olarak gördüğümüz ışık izlerini oluşturur.
LYRID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, HANGİ GÜN OLACAK?
Her yıl 16–25 Nisan tarihleri arasında gözlemlenen Lyrid meteor yağmuru, 2026 yılında en yoğun zirvesine 22 Nisan’ı 23 Nisan’a bağlayan gece ulaşacak. Bu dönemde gökyüzünde daha sık meteor geçişleri görülmesi bekleniyor.
LYRID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Lyrid meteor yağmuru, Türkiye’nin birçok noktasından gözlemlenebilen gökyüzü olayları arasında yer alıyor. Ancak en net görüntüler, ışık kirliliğinin az olduğu alanlarda elde ediliyor. Bu nedenle şehir merkezlerinden uzak, açık ve yüksek bölgeler gözlem için daha elverişli şartlar sağlıyor.
Bu doğrultuda Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz’in yüksek kesimleri, meteor yağmurunu izlemek isteyenler için en uygun bölgeler arasında gösteriliyor.