M Beden Kaç Numara? Medium Hangi Beden, Kaç Kilo? (Kadın ve Erkek)

M Beden (Medium) Ne Anlama Gelir?

Medium ya da kısaca M beden, İngilizce “orta” anlamına gelir. Small (S) ile Large (L) arasında yer alır. Türkiye’de ve dünyada en yaygın kullanılan beden ölçülerinden biridir.

Ancak M bedenin tam karşılığı; markaya, ülkeye ve kalıp tipine göre değişebilir. Bu nedenle yalnızca harf koduna bakmak yerine ölçü tablosunu incelemek gerekir.

Kadınlarda M Beden Kaç Numara?

Türkiye’de kadın giyiminde M beden genellikle:

38 – 40 beden aralığına karşılık gelir.

Ancak bazı markalarda:

36-38 arası dar kalıp M olabilir.

40 beden bazı markalarda M, bazı markalarda L olabilir.

Kadınlarda Ortalama Ölçüler (M Beden)

Göğüs: 88 – 94 cm

Bel: 70 – 76 cm

Basen: 94 – 100 cm

Kadınlarda M Beden Kaç Kilo?

Boy uzunluğuna göre değişmekle birlikte ortalama:

160 – 170 cm boy aralığında

55 – 68 kilo arası genellikle M bedene denk gelir.

Ancak bu kesin bir ölçü değildir. Vücut tipi (armut, kum saati, elma tipi vb.) beden seçimini etkiler.

Erkeklerde M Beden Kaç Numara?

Erkek giyiminde M beden genellikle:

48 – 50 beden aralığına karşılık gelir.

Gömleklerde ise yaka ölçüsü önemli olabilir.

Erkeklerde Ortalama Ölçüler (M Beden)

Göğüs: 96 – 102 cm

Bel: 84 – 90 cm

Erkeklerde M Beden Kaç Kilo?

Ortalama olarak:

170 – 180 cm boy aralığında

70 – 82 kilo arası genellikle M bedene denk gelir.

Yine kas kütlesi, omuz genişliği ve bel ölçüsü gibi faktörler önemli rol oynar.

M Beden Her Markada Aynı mı?

Hayır. Beden kalıpları markalara göre değişebilir:

Slim fit ürünlerde M daha dar olabilir.

Oversize ürünlerde M daha bol olabilir.

Avrupa ve Asya kalıpları farklılık gösterebilir.

Örneğin Avrupa kalıpları genellikle daha geniştir. Uzak Doğu üretimlerinde ise M beden daha dar olabilir.

Uluslararası M Beden Karşılıkları

Kadınlarda:

Türkiye: 38-40

Avrupa (EU): 38

ABD (US): 8-10

İngiltere (UK): 10-12

Erkeklerde:

Türkiye: 48-50

Avrupa (EU): 48

ABD (US): 38-40

M Beden Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Göğüs ve bel ölçünüzü mezura ile ölçün.

Markanın ölçü tablosunu kontrol edin.

Kumaş esnekliğini göz önünde bulundurun.

Ürün kalıbına (dar, regular, oversize) dikkat edin.

Yorumları inceleyin.

M Beden Kimler İçin Uygundur?

M beden genellikle:

Orta vücut ölçülerine sahip kişiler için

Ne çok dar ne çok bol kıyafet tercih edenler için

Ortalama boy ve kilo aralığında olanlar için uygundur.

Ancak beden seçimi tamamen kişisel ölçülere bağlıdır.

M Beden ile İlgili Sık Sorulan Sorular

M beden zayıf mı?

Genellikle orta beden grubudur. S beden zayıf, L beden daha geniş olarak kabul edilir.

60 kilo M beden mi?

Boy uzunluğuna bağlıdır. 165 cm boy için 60 kilo genellikle M bedene denk gelir.

75 kilo erkek M olur mu?

Boy 175 cm civarındaysa genellikle M olabilir. Ancak omuz genişliği önemlidir.

M beden (Medium), kadınlarda genellikle 38-40, erkeklerde ise 48-50 bedene karşılık gelen orta ölçü grubudur. Ancak kilo tek başına belirleyici değildir; boy, vücut tipi ve marka kalıbı mutlaka dikkate alınmalıdır. En doğru beden seçimi için mezura ile ölçüm yapmak ve markanın beden tablosunu kontrol etmek en güvenilir yöntemdir.

Online alışverişte iade süreciyle uğraşmamak için beden ölçülerinizi bilmek ve ürün açıklamalarını dikkatle okumak her zaman avantaj sağlar.