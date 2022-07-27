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Maaş farkları için Bakanlık'tan son dakika açıklaması! Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli sandığı maaş farkı ödeme takvimi belli oldu!

Memur emeklisi ve dul yetimlerin maaş farkı ödeme takvimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte netlik kazandı. Temmuz zammının ardından memur maaşları ve emekli ikramiyeleri ödemeleri Kurban Bayramı'ndan önce yapılırken SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ödemelerinde de sona gelindi. Gözler maaş farkları ödeme tarihine çevrildi. İşte, 2022 maaş farkları ödeme takvimi...

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  • Maaş farkları için Bakanlık'tan son dakika açıklaması! 2022 Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli sandığı maaş farkı ödeme takvimi belli oldu! Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    Memur zammı ve emekli zammı, 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42,35 oranında zam yapılırken memur ve memur emeklilerine ise yüzde 41,69 zam uygulandı. Emekli ikramiyeleri ve memur maaşları bayramdan önce hesaplara yatarken, SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları 17 Temmuz günü itibariyle ödenmeye başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farklarının ödeneceği tarih netlik kazandı. İşte, 2022 emekli ve emmur maaş farkları ödeme takvimi...
  • Maaş farkları için Bakanlık'tan son dakika açıklaması! 2022 Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli sandığı maaş farkı ödeme takvimi belli oldu! Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    TEMMUZ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.
  • Maaş farkları için Bakanlık'tan son dakika açıklaması! 2022 Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli sandığı maaş farkı ödeme takvimi belli oldu! Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    Buna göre;

    Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

    Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

    1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

    2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

    3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.

    Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL oldu.
  • Maaş farkları için Bakanlık'tan son dakika açıklaması! 2022 Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli sandığı maaş farkı ödeme takvimi belli oldu! Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    DUL-YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU, NE ZAMAN ÖDENECEK?

    5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.
  • Maaş farkları için Bakanlık'tan son dakika açıklaması! 2022 Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli sandığı maaş farkı ödeme takvimi belli oldu! Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    Buna göre;

    A- Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

    B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

    Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

    Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

    Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında,

    aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL’dir.

    5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.
  • Maaş farkları için Bakanlık'tan son dakika açıklaması! 2022 Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli sandığı maaş farkı ödeme takvimi belli oldu! Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    2022 EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

    Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu.

    Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.
  • Maaş farkları için Bakanlık'tan son dakika açıklaması! 2022 Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli sandığı maaş farkı ödeme takvimi belli oldu! Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

    Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.
  • Maaş farkları için Bakanlık'tan son dakika açıklaması! 2022 Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli sandığı maaş farkı ödeme takvimi belli oldu! Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA ÖDENDİ!

    6 aylık enflasyon farkı ile zamlı memur maaşları belli oldu. Temmuz zamlı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz tarihinde hesaplara yattı.
  • Maaş farkları için Bakanlık'tan son dakika açıklaması! 2022 Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli sandığı maaş farkı ödeme takvimi belli oldu! Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    TEMMUZ ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 42,35 oranında zam alan milyonlarca emekli fark ödeme takvimini araştırıyor. Emekli zammının netleşmesiyle birlikte gözler emekli maaş farkları ödeme takvimine çevrildi. 17 Haziran itibariyle ödemeleri başlayan SSK ve Bağ-Kur  4A,4B,4C Emekli maaş farkları tahsis numaralarına göre ödemelerde sona gelind
  • Maaş farkları için Bakanlık'tan son dakika açıklaması! 2022 Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli sandığı maaş farkı ödeme takvimi belli oldu! Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLER

    Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapıldı.
  • Maaş farkları için Bakanlık'tan son dakika açıklaması! 2022 Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli sandığı maaş farkı ödeme takvimi belli oldu! Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

    Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

    Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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