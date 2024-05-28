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        Haberler Bilgi Ekonomi MAAŞLAR ERKEN YATACAK MI? Emekli ve memur maaşı bayramdan önce verilir mi? Bayramdan önce maaş alınır mı?

        Kurban Bayramından önce emekli ve memur maaşları yatacak mı?

        Bu sene Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı öncesinde; memur ve emekli vatandaşlar ne zaman maaş alacağını merak ediyor. Bu yıl, 16 Haziran'da başlayacak bayram, maaş gününe denk geliyor. Peki, maaşlar erken yatacak mı? Emekli ve memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 08:46 Güncelleme: 28.05.2024 - 08:46
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        Kurban Bayramına günler kala gözler, her ay düzenli olarak ödenen memur ve emekli maaşlarına döndü. Bu sene 16-19 Haziran'da idrak edilecek bayramda vatandaşlar maaşların bayram öncesi yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, maaşlar erken yatacak mı? İşte, detaylar...

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        MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

        Memur maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ancak bu bayramda maaşın Cumartesi gününe denk gelmesi ve Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle ödemelerin 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

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        EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

        Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Bayram tarihi ile maaş ödenme tarihi çakıştığı için emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

        Normal şartlarda da emekli vatandaşların, maaşları bayram öncesi ödeniyor.

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        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyesi hakkında şunu söyledi;

        "Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadesini kullandı.

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