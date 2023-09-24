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        Haberler Magazin Mabel Matiz klip çekiminde zor anlar yaşadı! Ünlü şarkıcının ağladığı anlar gündem oldu!

        Mabel Matiz klip çekiminde zor anlar yaşadı! Ünlü şarkıcının ağladığı anlar gündem oldu!

        Mabel Matiz, "Fatih" adını taşıyan albümünde bulunan "Bahçemin En Zor Gülü" şarkısına oldukça duygusal bir klip çekti. Klipte içten duygularla ağladığı sahneler dikkat çekti ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. İşte Mabel Matiz'in o anları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 12:00 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:00
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        Üç yılı aşkın bir süredir özveriyle üzerinde çalıştığı, ana prodüktörlüğünü ve kreatif tasarımını bizzat üstlendiği 5. albümü "Fatih" ile Mabel Matiz, dinleyicilerine müzik şöleni yaşatmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı albümünde yer alan şarkısına çektiği kliple gündem oldu.

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        Temmuz ayında yayınlanan Fatih albümünde yer alan Bahçemin En Zor Gülü adlı şarkısına doğal anlarının yer aldığı bir klip çeken Mabel Matiz, sevenlerinin yüreklerini dağladı.

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        Klibinin çekimi esnasında duygulanarak hüzünlü anlar yaşayan Mabel Matiz'in çok içten ağladığı görülen sahneler sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

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        Mabel Matiz albümle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

        “Albüme son anda giren, albümün en genç şarkısı. Diğer şarkıların aksine bu şarkıyı orkestra arkadaşlarımla “hücum kayıt” olarak çaldık. Bazı aşklar kırk yılda bir gibidir. “Bahçemin En Zor Gülü” de böyle bir hikayeye yazıldı. Şarkıyı iyi ki albüme koydum, yoksa aklım kalacaktı.”

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        İşte Mabel Matiz'in ağladığı anlar...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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