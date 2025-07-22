Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 22 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 22 Temmuz Salı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 22 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçları oynanacak. Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise heyecan devam ediyor. Yarı finalde İngiltere ile İtalya karşı karşıya geliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Temmuz 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 22 Temmuz Salı maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçları oynanacak. Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda ise yarı final heyecanı yaşanacak. İngiltere ile İtalya mücadele edecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Temmuz 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

        2

        MAÇ PROGRAMI 22 TEMMUZ 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Hazırlık Maçı

        18:00 Gençlerbirliği - Tractor FC

        3

        UEFA Şampiyonlar Ligi - 2. Eleme Turu

        18:00 KuPS Kuopio - Kairat

        19:00 Lincoln Red Imps - Kızılyıldız

        19:00 Noah - Ferencvaros

        20:00 Rigas Skola - Malmö FF

        20:00 Hamrun Spartans - Dynamo Kiev

        20:00 Viktoria Plzen - Servette

        20:00 Pafos FC - Maccabi Tel Aviv

        20:00 Kopenhag - Drita

        21:15 Slovan Bratislava - Zrinjski Mostar

        21:30 Lech Poznan - Breidablik

        21:45 Rijeka - Ludogorets Razgrad

        21:45 Rangers - Panathinaikos

        22:00 Shkendija 79 - FCSB

        4

        UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

        21:30 Ballkani - Floriana

        5

        Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Yarı Final

        22:00 İngiltere - İtalya (TRT Spor)

        6

        İskoçya Lig Kupası - Grup A

        21:45 Brechin City - Cove Rangers

        21:45 Falkirk - Queen's Park

        İskoçya Lig Kupası - Grup B

        21:45 P. Thistle - Queen Of S.

        21:45 Ross County - Edinburgh

        7

        İskoçya Lig Kupası - Grup C

        21:45 Bonnyrigg RA - Dundee FC

        İskoçya Lig Kupası - Grup D

        21:45 Arbroath- Annan Ath

        21:45 Ayr Utd- Forfar

        8

        İskoçya Lig Kupası - Grup E

        21:45 Dunfermline - Hamilton

        İskoçya Lig Kupası - Grup F

        21:45 East Kilbride - Inverness

        21:45 St. Johnstone - Raith Rovers

        9

        İskoçya Lig Kupası - Grup G

        21:45 Clyde - Stenhousemuir

        21:45 Motherwell- G. Morton

        İskoçya Lig Kupası - Grup H

        21:45 East Fife - Brora Rangers

        21:45 Kelty Hearts - Kilmarnock

        10

        K-Lig

        13:30 Anyang - Daegu

        13:30 Gwangju - Gimcheon S

        13:30 Pohang S. - Suwon City

        11

        Avustralya Kupası - Son 32 Turu

        12:30 Avondale - Stirling

        12:30 Darwin Olympic - Nunawading

        12:30 Peninsula - WS Wanderers

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        O kazlara 'ev hapsi'
        O kazlara 'ev hapsi'
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma