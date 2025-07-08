Bugün hangi maçlar var sorusu bugün de sporseverlerin gündeminde yerini aldı. 8 Temmuz Salı maç programı belli oldu. Buna göre, bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı yaşanacak. Fluminense ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 1. Eleme turu maçları oynanacak. Ayrıca Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda heyecan bugün oynanacak 2 mücadele ile devam edecek. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Temmuz 2025 Salı bugün oynanacak maçlar ve saatleri...