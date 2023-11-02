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        Haberler Spor Futbol Maç sırasında kalp krizi geçiren Bas Dost futbola ara verdiğini açıkladı - Futbol Haberleri

        Maç sırasında kalp krizi geçiren Bas Dost futbola ara verdiğini açıkladı

        AZ Almaar maçında kalp krizi geçiren NEC Nijmegenli futbolcu Bas Dost, futbola ara verdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 21:11 Güncelleme: 02.11.2023 - 21:11
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        Maçta kalp krizi geçiren Bas Dost kararını verdi
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        AZ Almaar maçında kalp krizi geçiren NEC Nijmegenli futbolcu Bas Dost, futbola ara verdiğini açıkladı.

        "DOKTORLAR KALP KASIMDA İLTİHAP OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

        Bas Dost yaptığı açıklamada, "Çok sayıda test yaptırdım. Doktorlar, kalp kasımda iltihap olduğunu söylediler. Sahada başarılı bir şekilde hayata döndürüldüğüm için çok şanslıydım. Nijmegen ve AZ Almaar doktorlarına minnettarım. Testler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu durumdan tamamen kurtulmam için dinlenmem gerekecek. Bu dinlenme sonrası geleceğim hakkında daha fazla fikir sahibi olacağım. Şimdilik futbola ara veriyorum. Bundan sonraki zamanımı ailemle geçireceğim. Umarım herkes buna saygı duyar." dedi.

        NELER YAŞANDI?

        Eredivisie'de Nijmegen'in Alkmaar deplasmanında 2-1 önde götürdüğü karşılaşmada bir de gol kaydeden Bas Dost maçın son dakikalarında kendisini yere bırakmış ve oyuncu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

        Milli forvet bu sezon Nijmegen formasıyla çıktığı 8 maçta 3 gol atıp 2 asist yapmıştı.

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