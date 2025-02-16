MAÇ SONUCU: Aras Kargo: 0 - Fenerbahçe Medicana: 3
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 yendi.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Gani Arslan
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Büşra Güneş (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Elisa Tuana Köse, Selen Köse, Elif Kapar)
Fenerbahçe Medicana: Ana Christina, Vuchkova, Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca (Özlem Güven, Safronova, Gizem Örge, Vasileva, Fedorovtseva)
Setler: 21-25, 23-25, 22-25
Süre: 76 dakika (23, 28, 25)