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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş MAÇ SONUCU: Beşiktaş: 1 - İstanbulspor: 3 - Beşiktaş Haberleri

        MAÇ SONUCU: Beşiktaş: 1 - İstanbulspor: 3

        Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Beşiktaş, İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada sakatlık yaşayan Alex Oxlade-Chamberlain ve Rafa Silva, maça devam edemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 23.03.2025 - 15:32
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        Beşiktaş hazırlık maçında mağlup!
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        Beşiktaş ile İstanbulspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

        Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçta İstanbulspor, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

        İstanbulspor'un golleri 43. dakikada Emir Kaan Gültekin, 85. dakikada Gaoussou Diarra ve 90. dakikada penaltıdan Florian Loshaj ile geldi.

        Beşiktaş'ın tek golünü ise korner atışında yaptığı vuruşla Gabriel Paulista kaydetti.

        Beşiktaş'ta devre arası transferlerinden Elan Ricardo Beşiktaş adına ilk kez forma giydi ve 90 dakika sahada kaldı.

        OXLADE OYUNA DEVAM EDEMEDİ

        Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabakada siyah beyazlı takım adına iki talihsizlik sakatlık yaşandı.

        Karşılaşmanın ilk yarısında rakibinin darbesiyle yerde kalan Alex Oxlade-Chamberlain oyuna devam edemedi ve 36. dakikada yerini Poyraz Gelen'e bıraktı.

        RAFA SILVA OYUNDAN ÇIKTI

        Siyah beyazlılarda 2. yarıda ise Rafa Silva, İstanbulsporlu İsa Dayaklı'yla girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirdi. Sağ dizine darbe alan Portekizli yıldızın yerine 64. dakikada Yusuf Can Calayır oyuna girdi.

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