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        Haberler Spor Basketbol TKBL MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Opet: 100 - YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: 60 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Opet: 100 - YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: 60

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 100-60 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 17:32 Güncelleme: 17.11.2024 - 17:32
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        Fenerbahçe Opet evinde farka koştu!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 100-60 yendi.

        Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

        Hakemler: Kerem Yılmaz, Almina Kocabaş, Gündoğan Ali Balaban

        Fenerbahçe Opet: Allemand 8, Milic 13, Meesseman 20, Williams 11, Tilbe Şenyürek 13, Sevgi Uzun 11, Alperi Onar 9, Olcay Çakır Turgut 8, İdil Saçalır 5, Sudenur Akarpa 2, İrem Erdik, Selen İrem Baş

        YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 19, Yağmur Taşar 20, Gizem Tüzün 6, Başak Gemalmaz, Melis Gülcan 11, Fatma Nur Şimşek 4, Aslı Çil

        1. Periyot: 29-15

        Devre: 57-31

        3. Periyot: 78-49

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