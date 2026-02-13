MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Opet: 118 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 76
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 118-76 mağlup etti.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 118-76 yendi.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Göksun Öz, Melikşah Mercan, Kerem Altıntaş
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 12, Alperi Onar 5, Rupert 22, McBride 10, Milic 21, Olcay Çakır Turgut 13, Williams 9, McCovan 10, Allemand 7, Meltem Avcı Yıldız 9, Tuana Vural
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 10, Doğa Adıcan 16, Merve Arı 10, Merve Uygül 7, Collier 31, İdil Türk 2, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç, Cansu Çolakoğlu
1. Periyot: 34-17
Devre: 69-31
3. Periyot: 95-56