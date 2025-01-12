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        Haberler Spor Basketbol TKBL MAÇ SONUCU: Melikgazi Kayseri Basketbol: 91 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 92 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Melikgazi Kayseri Basketbol: 91 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 92

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk olduğu Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-91 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:17 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:17
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        Galatasaray, Kayseri'de tek sayıyla galip!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-91 yendi.

        Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

        Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Cemil Uygül, Almina Kocabaş

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 25, Doğa Adıcan 4, Gonca Karataş 5, Meltem Avcı, Powers 14, Diallo 12, Fall 14, Hatice Sönmez 17

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sude Yılmaz, Vanloo 28, Gökşen Fitik 7, Zandalasini 14, Fraser 10, Li 13, Holingsvorth 9, Meltem Yıldızhan 8, Ayşe Cora 3, Ayşegül Günay Aladağ

        1. Periyot: 25-22

        Devre: 42-38

        3. Periyot: 61-69

        5 faulle çıkan: 38.53 Powers (Melikgazi Kayseri Basketbol)

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