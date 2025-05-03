MAÇ SONUCU: Rizespor: 2 - Gaziantep FK: 0 Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri; 77. dakikada Ali Sowe ve 90+5. dakikada Olawoyin attı. Bu sonuçla puanını 40'a yükselten Rizespor rahat bir nefes alırken, Gaziantep FK 42 puanda kaldı.

Habertürk Giriş: 03.05.2025 - 18:10 Güncelleme: 03.05.2025 - 18:10 facebook

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