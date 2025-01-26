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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MAÇ SONUCU: Teksüt Bandırmaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 2 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Teksüt Bandırmaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 2

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:48
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        Olaylı maçı Ankara Keçiörengücü kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

        Stat: Bandırma 17 Eylül

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Özcan Sultanoğlu

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi (Dk. 77 Mehmet Özcan), Louzif (Dk. 46 İbrahim Kaya), Ndongala (Dk. 71 Araujo), Paixao, Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Messaoudi, Rahmetullah Berişbek, Diniyev, Faruk Can Genç (Dk. 71 Sitoe)

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erkam Develi, Rroca (Dk. 71 Ezeh), Dembele (Dk. 71 Rodriues), Camara (Dk. 59 Oğuzcan Çalışkan), Arda Hilmi Şengül, Orhan Nahırcı, Caulker, Diouf (Dk. 89 Görkem Bitin), Süleyman Luş, Traore (Dk. 89 Uğur Kaan Yıldız)

        Goller: Dk. 17 Diouf, Dk. 55 Rroca (penaltı) (Keçiörengücü), Dk. 87 Paixao (penaltı) (Bandırmaspor)

        Kırmızı kartlar: Dk. 86 Oğuzcan Çalışkan (Keçiörengücü), Dk. 90+2 İbrahim Kaya, 90+4 Messaoudi (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 36 Dembele, Dk. 49 Rroca, Dk. 62 Erkam Develi, Dk. 86 Orhan Nahırcı, 90+6 Görkem Bitin (Keçiörengücü), Dk. 39 Faruk Can Genç, Dk. 45+2 Zafer Görgen, Dk. 53 Sergen Piçinciol, Dk. 54 Messaoudi, Dk. 62 Rahmetullah Berişbek, Dk. 90+1 Atınç Nukan (Bandırmaspor)

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