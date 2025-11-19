Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup MAÇ SONUCU: Türk Telekom: 84 - Beşiktaş GAİN: 93 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Türk Telekom: 84 - Beşiktaş GAİN: 93

        BKT EuroCup B Grubu 8. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Türk Telekom'u 93-84 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 21:29 Güncelleme: 19.11.2025 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        EuroCup'taki Türk derbisinde kazanan Beşiktaş!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Türk Telekom'u 93-84 yendi.

        Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, grupta 6. galibiyetini aldı. Başkent ekibi ise 5 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez mağlup oldu.

        Mücadeleye 5-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş GAİN, ilk 3 dakikayı 5-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra daha etkili oynayan Türk Telekom, 8-7 öne geçti. Çeyreğin bitimine 3 dakika 55 saniye kala siyah-beyazlılar farkı 8'e (10-18) çıkardı. Kalan bölümde iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 29-20 önde tamamladı.

        İkinci periyoda Simonovic'in üçlüğüyle başlayan Türk Telekom, farkı 4'e (25-29) kadar indirdi. Mathews, Dotson ve Lemar ile bulduğu sayılarla farkı 11'e çıkaran konuk ekip, soyunma odasına 50-39 üstün girdi.

        Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken Türk Telekom, 23. dakikada farkı 9'a (47-56) indirdi. Bu bölümden sonra savunmada ve hücumda daha iyi oynayan Beşiktaş, farkı tekrardan çift hanelere çıkardı: 49-60. Kalan dakikalarda iki takım da dengeli oynarken siyah-beyazlı ekip, üçüncü periyodu 71-61 önde bitirdi.

        Son periyotta üstünlüğünü devam ettiren Beşiktaş GAİN, ilk 4 dakikayı 16 sayılık farkla (68-84) önde geçti. Kalan bölümde Türk Telekom'un farkı azaltma çabalarına rağmen Beşiktaş karşılaşmayı 93-84 kazandı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Steve Bittner (Almanya), Nick Van Den Broeck (Belçika)

        Türk Telekom: Simonovic 9, Alexander 15, Usher 13, Doğuş Özdemiroğlu 10, Devoe 5, Smith 15, Berkan Durmaz 2, Bankston 10, Trifunovic 4, Ata Kahraman, Yavuz Gültekin 1

        Beşiktaş GAİN: Mathews 18, Berk Uğurlu 12, Morgan 2, Anthony Brown 4, Zizic 6, Dotson 20, Yiğit Arslan 3, Lemar 15, Vitto Brown 3, Kamagate 10

        1. Periyot: 20-29

        Devre: 39-50

        3. Periyot: 61-71

        Diskalifiye: 27.20 Lemar (Beşiktaş GAİN)

        Beş faulle çıkanlar: 35.33 Kamagate, 38.24 Morgan (Beşiktaş GAİN), 35.49 Devoe (Türk Telekom)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"