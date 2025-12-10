MAÇ SONUCU: Ziraat Bankkart: 3 - Tours: 1
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Fransız ekibi Tours'u 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)
Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Nimir, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)
Tours: Coric, Kavogo, Voss Messias, Mujanovic, Strehlau, Nascimento (Ramon, Suihkonen, Marshman)
Setler: 25-21, 21-25, 25-19, 25-21
Süre: 108 dakika (27, 27, 24, 30)