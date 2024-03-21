Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi: Türkiye büyük sürpriz yapabilir

Hazırlık maçında yarın sahasında Türkiye'yi konuk edecek Macaristan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi, Türkiye ile oynayacakları karşılaşmanın, katılacakları Avrupa Şampiyonası için çok iyi bir prova olacağını söyledi.

Marco Rossi, karşılaşmanın oynanacağı Puskas Arena'da düzenlenen basın toplantısına katıldı.

"TÜRKİYE ÇOK MODERN VE AGRESİF FUTBOL OYNUYOR" A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı yakından tanıdığına dikkati çeken Rossi, "Montella Türkiye'de göreve geldiğinden bu yana çok iyi performans gösteriyor. Türkiye çok modern ve agresif bir şekilde futbol oynuyor. Çok yetenekli ve ofansif oynayan oyunculara sahipler. İtalyan teknik direktörler için bu tutku çok önemli. Biz bu maçı önemli bir test olarak görüyoruz. Katılacağımız Avrupa Şampiyonası için önemli bir prova olacak." dedi.