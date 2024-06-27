Maçın oyuncusu Barış Alper Yılmaz oldu
A Milli Takımımız, EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi; maçta Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle öne çıkarken, ikinci yarıda müthiş bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz maçın oyuncusu seçildi ve Avrupa'nın dikkatini çekti
A Milli Takımımız, EURO 2024'teki son grup maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek ikinci oldu ve bir üst tura yükseldi. Ay-yıldızlıların gollerini Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun atarken maçın oyuncusu ise Barış Alper Yılmaz oldu.
İlk yarıda nispeten etkisiz görünen milli yıldız, ikinci 45 dakikada Çekya'nın sol kanadını ise amiyane tabirle 'otoyola' çevirdi.
Çek futbolcular, Barış Alper Yılmaz karşısında zor anlar yaşarken milli futbolcu, Avrupa'nın da gündemine oturdu.
İngiltere ve Almanya kulüplerinin yerinde takip ettiği milli futbolcu, sosyal medya platformu X'te özellikle İngilizlerin gündemine oturdu.
Birçok İngiliz futbolsever, Barış Alper Yılmaz'ın futboluna hayran kalırken övgüler dizen paylaşımlar yaptı.
Vincenzo Montella da müsabakanın ardından Barış Alper Yılmaz'la ilgili olarak, "Her iki pozisyonda da oynayabilir, sol kanatta da oynayabilir, nereye koysanız fiziksel harika özelliklerini sergileyebiliyor. Sahanın her noktasında çok hızlı olduğu için farklı bölgelerde kendisini kullandık. Müthiş yetenekleri olan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
Çekya maçının oyuncusu seçilen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Maçın oyuncusu seçildiğim için mutluyum ama daha önemlisi bugün aldığımız galibiyetti. Benim için oynadığım pozisyon fark etmiyor, hocam bana nerede şans verirse takıma katkı sağlamak istiyorum." dedi.
Barış, son 16 turunda eşleştikleri Avusturya'ya hazırlık maçında 6-1 kaybettiklerinin hatırlatılması üzerine, "İntikam peşinde değiliz, adım adım ilerliyoruz. Kamptan önce konuştuğumuz hedefimiz gruptan çıkmaktı, sözümüzü tuttuk, şimdi yeni hedeflerimiz var. Avusturya maçı gerçekten zor olacak. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz, gerçekten çok yetenekli oyuncularımız var. Avusturya ile iyi ve zorlu bir maç oynayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.