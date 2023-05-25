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Madeleine McCann soruşturmasına yeni gelişme

3 Mayıs 2007'de ailesiyle tatil yaparken kaybolan Madeleine McCann'i bulmak için Portekiz polisi baraj gölünde arama başlatmıştı. Eski bir arkadaşının polise verdiği bilgiye göre şüpheli pedofil Christian Brueckner, küçük kızın Mayıs 2007'de yatağından kaybolmasından kısa bir süre sonra başkalarıyla birlikte Barragem do Arade rezervuarının Arade barajını ziyaret etti.

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  • Madeleine McCann soruşturmasına yeni gelişme

    Olayla ilgili soruşturma yürüten Alman polisinin talebi üzerine Portekiz güvenlik güçleri, Madeleine'nin kayıp olduğu Praia da Luz beldesindeki bir turistik tesisin 50 kilometre yakınındaki Arade baraj gölünde ve çevresinde arama çalışması başlattı.
  • Madeleine McCann soruşturmasına yeni gelişme

    Alman Savcı Christian Wolters tarafından Madeleine'nin kaybolmasında bir numaralı şüpheli olarak gösterilen ve cinsel saldırı suçundan 2019'dan itibaren Almanya'da cezaevinde bulunan Alman Christian Brueckner'in soruşturulması sonrasında yeni arama talebi çıkarıldığı bildirildi.
  • Madeleine McCann soruşturmasına yeni gelişme

    Çocuğa cinsel istismar suçundan kaydı olan Brueckner'in, 2005'te Portekiz'de bir kadına cinsel saldırı suçundan hapis yattıktan sonra ülkesi Almanya'ya nakledildiği öğrenildi.
  • Madeleine McCann soruşturmasına yeni gelişme

    "KAYIP HABERİNDEN KISA SÜRE SONRA BARAJI ZİYARET ETTİ"

    Eski bir arkadaşının polise verdiği bilgiye göre Christian Brueckner, Mayıs 2007'de küçük kızın kaybolmasından kısa bir süre sonra başkalarıyla birlikte Barragem do Arade rezervuarının Arade barajını ziyaret etti.
  • Madeleine McCann soruşturmasına yeni gelişme

    İsmi açıklanmayan kişi, dedektiflere 'çok ciddiye aldıkları' ayrıntılar verdi ve yetkililer "Bölgede kanıt bulabileceğimize dair belirtiler var" diye konuştu.

      
  • Madeleine McCann soruşturmasına yeni gelişme

    Daily Mail'e göre haber, yetkililerin, kaybolduğu gece giydiği pembe pijama başta olmak üzere, kayboluşuyla ilgili olabilecek her türlü giysi parçasını aradıklarını söylemesinin ardından geldi.
  • Madeleine McCann soruşturmasına yeni gelişme

    Son birkaç aydır yağışların az olması nedeniyle rezervuardaki su seviyesi oldukça düşük olduğu için arama çalışmaları kıyıya odaklanmış durumda. 

    Portekizli bir kaynağın The Sun'a verdiği bilgiye göre ise, arama alanı şu anda bitki örtüsüyle kaplı bir bölgeyi de kapsayacak şekilde genişletildi.
  • Madeleine McCann soruşturmasına yeni gelişme

    Alman polisi ayrıca Algarve'de hüküm giymiş seks suçlusu Brueckner tarafından hedef alındığına inanılan diğer potansiyel kurbanlara ait kanıtlar bulmayı umuyor.
  • Madeleine McCann soruşturmasına yeni gelişme

    MADELEINE'İN KAYBOLMASI

    Praia da Luz beldesinde 3 Mayıs 2007'de ailesiyle tatil yaparken ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan 3 yaşındaki Madeleine için 2008'de de şu anki baraj gölü çevresinde arama yapılmıştı.
  • Madeleine McCann soruşturmasına yeni gelişme

    Olayla ilgili birçok kez farklı noktalarda arama yapılsa da şu ana kadar sonuç alınamadı.
  • Madeleine McCann soruşturmasına yeni gelişme

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