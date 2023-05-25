Madeleine McCann soruşturmasına yeni gelişme

Son birkaç aydır yağışların az olması nedeniyle rezervuardaki su seviyesi oldukça düşük olduğu için arama çalışmaları kıyıya odaklanmış durumda.

Portekizli bir kaynağın The Sun'a verdiği bilgiye göre ise, arama alanı şu anda bitki örtüsüyle kaplı bir bölgeyi de kapsayacak şekilde genişletildi.