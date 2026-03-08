Maden ocağında kahreden kaza!
Kayseri'de kahreden bir kaza meydana geldi. Kentte bir maden ocağında yaşanan olayda, kaya düşmesi sonucu Bayram B. adlı işçi hayatını kaybetti
Giriş: 08.03.2026 - 14:51 Güncelleme:
Kayseri'nin Develi ilçesindeki bir maden ocağında kaya düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre ilçede bulunan bir maden ocağında çalışan Bayram B. (50), kaya düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Develi Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf: İHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ