        Maden ocağında kahreden kaza!

        Maden ocağında kahreden kaza!

        Kayseri'de kahreden bir kaza meydana geldi. Kentte bir maden ocağında yaşanan olayda, kaya düşmesi sonucu Bayram B. adlı işçi hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Maden ocağında kahreden kaza!
        Kayseri'nin Develi ilçesindeki bir maden ocağında kaya düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede bulunan bir maden ocağında çalışan Bayram B. (50), kaya düşmesi sonucu ağır yaralandı.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Develi Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf: İHA

        Park yeri tartışması! Hastanelik etti

        Bahçelievler'de taksi şoförünün yumruk attığı 70 yaşındaki sürücü Erhan Efe yere düşerek ağır yaralandı; beyin kanaması geçiren Efe 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, saldırgan tutuklandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

