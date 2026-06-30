Maden ocağında kahreden kaza
Bartın'da kahreden bir kaza meydana geldi. Kentin Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında yaşanan göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
Giriş: 30 Haziran 2026 - 15:03 Güncelleme:
Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
AA'da yer alan habere göre Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında galeri açma işi yürütülen eksi 410 kotunda göçük meydana geldi.
İşçi Mert Ali Arslantürk (27) göçükte mahsur kaldı. Mesai arkadaşları, işçinin kurtarılması için çalışma başlattı. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan işçi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ