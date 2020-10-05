Madonna - David Guetta olayı nedir? sorusu soyal medyada büyük merak konusu oldu. ABD'li şarkıcı Madonna garip bir sebepten dolayı David Guetta ile çalışmaktan vazgeçti. Peki Madonna ile David Guetta neden gündem oldu?

MADONNA - DAVID GUETTA OLAYI NEDİR?

Grammy ödüllü DJ ve müzik prodüktörü David Guetta, katıldığı bir YouTube programında Madonna ile ilgili ilginç bir açıklamada bulundu.

52 yaşındaki müzisyen, Amerikalı pop yıldızı Madonna ile tanışma hikayelerinden bahsederek şarkıcının yeni albüm çalışmasını kendisinin burcundan dolayı kabul etmediğini dile getirdi.