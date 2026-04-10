Madonna ile Britney Spears yıllar sonra bir araya geliyor

Madonna'nın, yeni albümünde Britney Spears ile iş birliği yapacağı öğrenildi. Daily mail, 67 yaşındaki 'Pop Kraliçesi'nin, birlikte şarkı yazmak ve stüdyoda bir araya gelmek umuduyla aralık ve ocak aylarında 44 yaşındaki Spears'a ulaştığını aktardı.

Müziğin iki dünyaca ünlü yıldızının iş birliği, pop dünyası için çok büyük bir olay olabilir. Buluşma, ikilinin MTV Video Müzik ödülleri sahnesinde dudaktan öpüşmesinden ve 'Me Against The Music' adlı şarkıyla listelerde ikinci sıraya yükselmesinden 23 yıl sonra gerçekleşmiş olacak.

REKLAM

Madonna şu anda 2019'da çıkardığı 'Madame X' albümünün devamı niteliğindeki yeni albümü üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Albümün bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Madonna'nın, Spears'ın yeni albümüne bir şeyler katabileceğini veya bir şarkı yazma fikri için ona eşlik edeceğini düşündüğü öğrenildi.

Britney Spears, daha önce müziğe dönüp dönmeyeceğinden emin olmadığını söylemişti. Ancak babasının 13 yıllık vesayetinin sona ermesinin ardından 2022'de Elton John ile birlikte seslendirdiği 'Hold Me Closer' şarkısıyla listelerde üçüncü sıraya yükselmişti.

Bu sıralar Madonna, oyunculuk yapmakla meşgul. 'The Studio' dizisine konuk oyuncu olan Madonna, Venedik'teki çekimlere katıldı.