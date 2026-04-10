Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Madonna ile Britney Spears yıllar sonra bir araya geliyor

        Madonna ile Britney Spears yıllar sonra bir araya geliyor

        Madonna ile Britney Spears, 2003 MTV Video Müzik Ödülleri sahnesindeki ikonik öpüşme gösterisinden yıllar sonra yeni bir müzik iş birliği için buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2026 - 10:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıllar sonra bir araya geliyorlar

        Madonna'nın, yeni albümünde Britney Spears ile iş birliği yapacağı öğrenildi. Daily mail, 67 yaşındaki 'Pop Kraliçesi'nin, birlikte şarkı yazmak ve stüdyoda bir araya gelmek umuduyla aralık ve ocak aylarında 44 yaşındaki Spears'a ulaştığını aktardı.

        Müziğin iki dünyaca ünlü yıldızının iş birliği, pop dünyası için çok büyük bir olay olabilir. Buluşma, ikilinin MTV Video Müzik ödülleri sahnesinde dudaktan öpüşmesinden ve 'Me Against The Music' adlı şarkıyla listelerde ikinci sıraya yükselmesinden 23 yıl sonra gerçekleşmiş olacak.

        Madonna şu anda 2019'da çıkardığı 'Madame X' albümünün devamı niteliğindeki yeni albümü üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Albümün bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

        Madonna'nın, Spears'ın yeni albümüne bir şeyler katabileceğini veya bir şarkı yazma fikri için ona eşlik edeceğini düşündüğü öğrenildi.

        Britney Spears, daha önce müziğe dönüp dönmeyeceğinden emin olmadığını söylemişti. Ancak babasının 13 yıllık vesayetinin sona ermesinin ardından 2022'de Elton John ile birlikte seslendirdiği 'Hold Me Closer' şarkısıyla listelerde üçüncü sıraya yükselmişti.

        Bu sıralar Madonna, oyunculuk yapmakla meşgul. 'The Studio' dizisine konuk oyuncu olan Madonna, Venedik'teki çekimlere katıldı.

        #Britney Spears
        #Madonna
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
