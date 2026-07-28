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        Haberler Dünyadan Ariana Grande bilgisayar korsanlarına savaş açtı

        Ariana Grande bilgisayar korsanlarına savaş açtı

        Ariana Grande, kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmayan yayımlanmamış şarkılarını, ses kayıtlarını, videolarını ve fotoğraflarını ele geçiren bilgiysayar korsanlarına karşı hukuk mücadelesi başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 15:45 Güncelleme:
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        Korsanlara savaş açtı

        Ariana Grande, birlikte çalıştığı yapımcı ve fotoğrafçılara ait özel hesapları hack'ledikleri iddiasıyla iki bilgisayar korsanına dava açtı. 33 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, kimlikleri gizli tutulan iki kişiyi kişisel dijital hesaplarını hack'lemekle ve bunun sonucunda yayımlanmamış içeriğin yasa dışı bir şekilde çalınması, yayılması ve istismar edilmesiyle suçladı.

        Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, kimliği açıklanmayan kişiler, Grande'nin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmayan yayınlanmamış şarkılarını, ses kayıtlarını, videolarını ve fotoğraflarını ele geçirdi ve bu durum, dava dilekçesinde "mahremiyetine karşı kötü niyetli bir ihlal" olarak nitelendirildi. Dosyaların karanlık internet ağında yüsek meblağlara satıldığı iddia ediliyor.

        Belgelerde, sadece 2023 yılında, Grande'ye ait yayımlanmamış 45 şarkının hack'lendiği, çalındığı ​​ve sızdırıldığı belirtildi. En son iddia edilen siber saldırı 2024 yılında gerçekleşti.

        Dava dilekçesi ayrıca, bilgisayar korsanlarının kimliklerinin ortaya çıkarılmasını da hedefliyor.

        Mahkeme belgelerinde Grande'nin hukuk ekibi, “Sanatçılar, eserlerinin dünyayla nasıl ve ne zaman paylaşılacağını kontrol etme hakkına sahiptir. Yaratıcı eserlerin yasa dışı çalınması ve dağıtılması bu hakkı zedelemektedir ve müsamaha gösterilmemelidir" ifadesine yer verdi.

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        #Ariana Grande
        #hacker
        #bilgisayar korsan
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