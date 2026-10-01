Attila Atasoy sahnelere veda etti

Türk pop müzik sanatçısı Attila Atasoy, bundan sonra yalnızca özel yardım gecelerinde konser vereceğini söyledi.

Kararını sosyal medya hesabından paylaşan Atasoy, “Vazgeçebilmek de bir başarıdır en sevdiğinden” ifadelerini kullandı. Atasoy, müzikten tamamen kopmayacağını da belirtti. Ünlü şarkıcı, menajersiz bir şekilde sürdürdüğü 53 yıllık kariyerinde yaklaşık 200 beste ve 1000’e yakın şarkı ürettiğini de açıkladı. Atasoy, "Şöhreti paraya çeviremeyen beceriksizliğime de üzülmüyorum. En azından kimseye borcum yok. Peynir ekmek yer mutlu olurum. Yeter ki huzurum olsun" dedi.

Atasoy ayrıca bestelerini genç müzisyenlere ücretsiz olarak açacağını ancak MESAM kapsamındaki haklarının saklı olduğunu ifade etti.