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        Haberler Dünyadan 'Baby Shark' klibindeki çocuk K-pop şarkıcısı oldu

        'Baby Shark' klibindeki çocuk K-pop şarkıcısı oldu

        'Baby Shark' klibiyle dünya çapında tanınan Park Geon Roung, artık 17 yaşında bir genç ve 20 Ağustos'ta ilk single'ını çıkarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 16:07 Güncelleme:
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        K-popçu oldu

        'Baby Shark' şarkısının internet dünyasını kasıp kavurmasının üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Basit koreografi ve bir köpekbalığı ailesi hakkında tekrarlayan şarkı sözleriyle kısa bir animasyon klibine dönüştürülen video, sosyal medyada hızla yayılmıştı. "Du du du" nakaratı ve ellerle köpekbalığı ağzını taklit eden dans hareketleri, şarkının Asya'da ivme kazanmasının ardından, klibin küçük çocuklarca tekrar tekrar izlenmesi yoluyla dünya çapında ünlendi. Şimdi ünlü klibin merkezindeki çocuklardan biri, K-pop şarkıcısı olmaya hazırlanıyor.

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        Park Geon-roung, bugüne dek 17 milyardan fazla izlenmeyle tüm zamanların en çok izlenen YouTube videosu olma özelliğini koruyan 'Baby Shark' klibinde, şarkı söyleyip dans ettiğinde yedi yaşındaydı. Şimdi 17 yaşında olan genç, kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor.

        Şarkıcılığa soyunan Park'ın 'Wave' adlı ilk single'ını 20 Ağustos'ta Kore'de yayınlayacağı duyuruldu. Genç yetenek, 'Baby Shark' dansıyla elde ettiği şöhretten 10 yıldan fazla bir süre sonra yeni bir tarza yönelmiş olsa da, tanındığı halinden çok da uzaklaşmıyor: Yeni şarkı kaydının adı, 'Baby Shark Boy'.

        Kayıt şirketinden yapılan açıklamada, Park'ın 'Wave' adlı şarkısı için yakında yayımlanacak klibine, orijinal 'Baby Shark' melodisinden örnekler içeren ve orijinal dansa gönderme yapan şarkının kendisine dair bir ön izleme sunuldu.

        Park, yaptığı açıklamada, "Çocukken yer aldığım bir klibi insanların hâlâ hatırlamasından her zaman minnettar oldum. 10 yıl önce Baby Shark'ta dans ediyordum. Şimdi ise kendi sesimi ve kendi yazdığım bir hikayeyi paylaşmak istedim" dedi.

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        #baby shark
        #K-Pop
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