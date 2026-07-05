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        Haberler Müzik Beyonce yeni şarkı çıkardı

        Beyonce yeni şarkı çıkardı

        Eylül ayında yeni albümünü çıkarma hazırlığında olan Beyonce, albümde yer alan ilk şarkısını hayranlarıyla buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 12:52 Güncelleme:
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        Yeni şarkı sürprizi

        Beyonce, 'Morning Dew (Donk)' adlı yeni şarkısıyla hayranlarının karşısına çıktı. Bu şarkı, sanatçının 4 Eylül'deki doğum gününe ve 2006 tarihli 'B'DAY' albümünün doğum gününde yeniden basımına da 60 günlük geri sayımı başlatıyor.

        Şarkı, Beyonce'nin 2006 tarihli albümünün 20'nci yıl dönümü özel baskısında yer alacak. Şarkıyı Beyonce, Pharrell Williams, The-Dream ve Darius Dixon birlikte yazdı; Beyonce ve Pharrell Williams prodüksiyonunu yaptı.

        'Morning Dew (Donk)', Beyonce'nin iki yıl sonra çıkardığı ilk yeni şarkısı olma özelliği taşıyor. Ayrıca, Beyonce'nin sık sık birlikte çalıştığı ve 25'inci doğum gününe yakın bir zamanda Sports Illustrated Mayo kapağını da fotoğraflayan Cliff Watts tarafından yönetilen, eski görüntülerden oluşan bir klip de yayımlandı.

        Beyonce'nin son stüdyo albümü, 29 Mart 2024'te yayınlanan 'Cowboy Carter', 2022'deki 'Renaissance' ile başlayan planlı bir üçlemenin ikinci albümü. Hayranları Beyonce'nin üçüncü albümün çıkmasını heyecanla bekliyor.

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        #Beyonce
        #müzik
        #şarkı
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