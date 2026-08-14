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        Haberler Magazin Biran Damla Yılmaz: Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum

        Biran Damla Yılmaz: Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum

        Arnavutköy'de görüntülenen oyuncu Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın hakkında çıkardığı sahte evrak ve estetik borcu iddialarıyla ilgili sorulara "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" sözleriyle karşılık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 07:55 Güncelleme:
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        Sessizliğini korudu

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Biran Damla Yılmaz, aynı projede yer aldığı Mert Doğan ile birlikte Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Bir mekândan çıkan oyuncu, "Ekip arkadaşımla beraber yemek yedik. Bir de kısa bir okuma provası yaptık. Şimdi de dizimiz başlayacağı için Urfa'ya yola çıkacağız" dedi.

        Yaz tatili hakkında da konuşan Yılmaz, "Tatilimizi yaptık. Bol bol dinlendik. Şimdi artık iş zamanı" ifadelerini kullandı. Basın mensupları Biran Damla Yılmaz'a eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın kendisiyle ilgili öne sürdüğü iddiaları hatırlattı.

        Aydın, oyuncunun Almanya'da oturum izni alabilmek için sahte evrak düzenlediğini öne sürerek şikâyette bulundu. Aydın ayrıca, Yılmaz hakkında 144 bin avroluk estetik borcu nedeniyle Hamburg'da yakalama kararı çıkarıldığını iddia etmişti. Oyuncu, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek sessiz kaldı.

        İddialara yanıt verdi
        İddialara yanıt verdi
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        #Biran Damla Yılmaz
        #Abdurrahman Aydın
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