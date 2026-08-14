Biran Damla Yılmaz: Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Biran Damla Yılmaz, aynı projede yer aldığı Mert Doğan ile birlikte Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Bir mekândan çıkan oyuncu, "Ekip arkadaşımla beraber yemek yedik. Bir de kısa bir okuma provası yaptık. Şimdi de dizimiz başlayacağı için Urfa'ya yola çıkacağız" dedi.

Yaz tatili hakkında da konuşan Yılmaz, "Tatilimizi yaptık. Bol bol dinlendik. Şimdi artık iş zamanı" ifadelerini kullandı. Basın mensupları Biran Damla Yılmaz'a eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın kendisiyle ilgili öne sürdüğü iddiaları hatırlattı.

Aydın, oyuncunun Almanya'da oturum izni alabilmek için sahte evrak düzenlediğini öne sürerek şikâyette bulundu. Aydın ayrıca, Yılmaz hakkında 144 bin avroluk estetik borcu nedeniyle Hamburg'da yakalama kararı çıkarıldığını iddia etmişti. Oyuncu, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek sessiz kaldı.