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        Haberler Magazin Caner Topçu, İbrahim Yıldız'ı unutmadı

        Caner Topçu, İbrahim Yıldız'ı unutmadı

        Caner Topçu, İbrahim Yıldız'ı sosyal medya paylaşımıyla andı. Topçu, Yıldız ile otomobilde çekilen bir karesini takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 18:41 Güncelleme:
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        İbrahim Yıldız'ı unutmadı

        Geçtiğimiz yıl 17 Ağustos'ta şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız, yaklaşık altı aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini 27 Şubat'ta kaybetmişti.

        Oyuncu, 28 Şubat'ta Kartal Soğanlık Safa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

        Caner Topçu, son sosyal medya paylaşımı ile Yıldız'ı andı. Topçu, Yıldız ile otomobilde oldukları bir anı sosyal medya hesabından yayımladı.

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        #İbrahim Yıldız
        #Caner Topçu
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