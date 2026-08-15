Caner Topçu, İbrahim Yıldız'ı unutmadı
Caner Topçu, İbrahim Yıldız'ı sosyal medya paylaşımıyla andı. Topçu, Yıldız ile otomobilde çekilen bir karesini takipçileriyle paylaştı
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 18:41 Güncelleme:
Geçtiğimiz yıl 17 Ağustos'ta şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız, yaklaşık altı aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini 27 Şubat'ta kaybetmişti.
Oyuncu, 28 Şubat'ta Kartal Soğanlık Safa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Caner Topçu, son sosyal medya paylaşımı ile Yıldız'ı andı. Topçu, Yıldız ile otomobilde oldukları bir anı sosyal medya hesabından yayımladı.
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