Danla Bilic, dokuzuncu kez ameliyat oldu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling işlemi nedeniyle zor günler geçirmeye devam ediyor. Vücuduna yayılan dolgu maddesinin dokularda ciddi enfeksiyona yol açtığını açıklayan Bilic, söz konusu komplikasyonlardan kurtulabilmek için defalarca operasyon geçirmek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve enfeksiyon şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılan Danla Bilic, eylül ayında sekizinci kez ameliyat olmuştu. Fenomen, son paylaşımıyla bir kez daha ameliyat masasına yattığını duyurdu. Yakın arkadaşı Cemal Can Canseven ile hastane koridorunda çekilen bir fotoğrafını paylaşan Bilic, operasyonun 6 saat sürdüğünü açıkladı.

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"YENİDEN DOĞMUŞ HİSSEDİYORUM"

Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan 31 yaşındaki ünlü isim, "Anlatacağım ama büyük ameliyatı kabul ettim. 6 saat sürmüş, kendimi gerçekten yeniden doğmuş hissediyorum. Öyle bir mutluluk… İyileşince aranıza döneceğim, biraz mola" dedi.

"VÜCUDUNUZA LÜTFEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYIN" DEMİŞTİ

Danla Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda Aquafilling işlemi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını anlatarak takipçilerine uyarıda bulunmuştu. Bu işlemi yaptırdığı için pişmanlık duyduğunu belirten Bilic, "İğrenç, rezalet bir şey. Kiminle konuştuysam aynı şeyi yaşamış. Vücudunuza lütfen böyle bir şey yapmayın. Ben tamamen cehaletime yenilip, koşa koşa gidip yaptırmıştım ve kurtulmak için uğraşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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AQUAFILLING NEDİR?

Aquafilling, göğüs ve kalça gibi vücut bölgelerinde hacim artırmak için geliştirilmiş, yüksek oranda su içeren özel bir ameliyatsız vücut dolgusudur.