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        Haberler Magazin Danla Bilic, sekizinci kez ameliyat oldu

        Danla Bilic, sekizinci kez ameliyat oldu

        Aquafilling işlemi sonrası sağlık sorunları yaşayan Danla Bilic, sekizinci kez ameliyat masasına yattı. Hastane odasından paylaşım yapan ünlü isim, son durumunu takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 21:00 Güncelleme:
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        Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling işleminin ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat oldu.

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        Daha önce vücuduna yayılan dolgu maddesinin bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar ilerlediğini ve dokularında ciddi enfeksiyonlara neden olduğunu açıklayan Bilic, bu süreçte geçirdiği operasyonlara bir yenisini daha ekledi.

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        Sekizinci ameliyatını geçiren Bilic, hastane odasından yaptığı son paylaşımda, "Sabah bir ameliyat oluverdik dar arada" ifadelerini kullanarak sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

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        Öte yandan Danla Bilic, geçtiğimiz dönemde de yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

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        AQUAFILLING NEDİR?

        Aquafilling, göğüs ve kalça gibi vücut bölgelerinde hacim artırmak için geliştirilmiş, yüksek oranda su içeren özel bir ameliyatsız vücut dolgusudur.

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        #Danla Bilic
        #Aquafilling
        #ameliyat
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